«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове

В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любой желающий мог предложить инициативу, как улучшить жизнь города, области или страны.

В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Это федеральный конкурс партии «Новые люди», который проводился с 12 февраля по 12 марта. Любой желающий мог предложить инициативу, как улучшить жизнь города, области или страны. Троим победителям в каждом регионе на лучшие проекты из призового фонда партии выделят 300 тысяч рублей.

В Рязанской области приняли 162 заявок от участников в возрасте от 18 до 35 лет (всего по стране 15 327), до финала дошли только 10 человек.

25 марта авторы проектов выступили перед жюри и приглашенными гостями. Популярными идеями конкурса стали инициативы по развитию детского спорта, помощи бездомным животным, благоустройству.

Подробнее о проектах и победителях читайте в нашем разделе «Публикации».