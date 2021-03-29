Названа средняя зарплата в январе 2021 года в Рязанской области

Так, в среднем рязанцы зарабатывают 35,3 тысячи рублей. Лидером среди регионов (без учета Мособласти) стала Калужская область (44 тысячи), а аутсайдером — Ивановская (27,7 тысячи).

Названа средняя зарплата в Рязанской области. Данные за январь 2021 года опубликовал Рязаньстат.

Так, в среднем рязанцы зарабатывают 35,3 тысячи рублей. Лидером среди регионов (без учета Мособласти) стала Калужская область (44 тысячи), а аутсайдером — Ивановская (27,7 тысячи).

Самые высокие зарплаты в Рязанской области зафиксировали в производстве нефтепродуктов (69 тысяч) и в в сфере научных исследований и разработок (64,2 тысячи).

Самые низкие — в сфере пошива одежды (16,8 тысячи) и у работников почтовой связи и курьеров (20,3 тысячи).