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Названа средняя зарплата в январе 2021 года в Рязанской области
Так, в среднем рязанцы зарабатывают 35,3 тысячи рублей. Лидером среди регионов (без учета Мособласти) стала Калужская область (44 тысячи), а аутсайдером — Ивановская (27,7 тысячи).

Названа средняя зарплата в Рязанской области. Данные за январь 2021 года опубликовал Рязаньстат.

Так, в среднем рязанцы зарабатывают 35,3 тысячи рублей. Лидером среди регионов (без учета Мособласти) стала Калужская область (44 тысячи), а аутсайдером — Ивановская (27,7 тысячи).

Самые высокие зарплаты в Рязанской области зафиксировали в производстве нефтепродуктов (69 тысяч) и в в сфере научных исследований и разработок (64,2 тысячи).

Самые низкие — в сфере пошива одежды (16,8 тысячи) и у работников почтовой связи и курьеров (20,3 тысячи).