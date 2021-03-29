Назначено судебное заседание по уголовному делу самого богатого рязанского депутата

Напомним, в декабре 2018 года после употребления масла от компании Подоля 91 ребенок и воспитатель получили кишечные заболевания в детсадах Москвы. Родители потерпевших заявили гражданские иски более чем на 5 миллионов рублей.

Назначено судебное заседание по уголовному делу депутата рязанской облдумы Станислава Подоля. Об этом сообщает Перовский районный суд.

Подоля обвиняют в производстве продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункты «в» и «б», части 2, статьи 238 УК).

Первое заседание состоится 2 апреля, начало в 11:30.

Напомним, в декабре 2018 года после употребления масла от компании Подоля 91 ребенок и воспитатель получили кишечные заболевания в детсадах Москвы. Родители потерпевших заявили гражданские иски более чем на 5 миллионов рублей.