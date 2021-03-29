На площади Победы появится досугово-торговый центр

Для строительства у МКЦ оградят площадку. Ограждение производит ООО «Имэкс нефтепродукт» в соответствии с утвержденной схемой дорожного движения, согласованной с управлением благоустройства Рязани и ГИБДД по Рязанской области.