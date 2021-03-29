На площади Победы появится досугово-торговый центр
Для строительства у МКЦ оградят площадку. Ограждение производит ООО «Имэкс нефтепродукт» в соответствии с утвержденной схемой дорожного движения, согласованной с управлением благоустройства Рязани и ГИБДД по Рязанской области.
ООО «Имэкс нефтепродукт» информирует, что в связи с началом строительства «Досугово-торгового центра» на земельном участке № 62:29:0070044:105, прилегающем к зданию МКЦ, производит ограждение строительной площадки в соответствии с утвержденной схемой дорожного движения, согласованной с УБГ Рязани и ГИБДД по Рязанской области.