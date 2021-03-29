Мошенники обманули рязанцев на четыре миллиона

Пострадавшие сообщили в полицию, что им звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банка и заявляли, что якобы кто-то пытается «завладеть их деньгами», которые хранятся на счетах. Жители Рязанской области передавали доступ к счетам и таким образом они становились доступны злоумышленникам.

Мошенники похитили почти четыре миллиона рублей у шести жителей Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадавшие сообщили в полицию, что им звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банка и заявляли, что якобы кто-то пытается «завладеть их деньгами», которые хранятся на счетах.

Жители Рязанской области передавали доступ к счетам и таким образом они становились доступны злоумышленникам.

Со счета 28-летней рязанки пропали 280 тысяч рублей, с банковской карты 27-летнего рязанского рабочего — 350 тысяч рублей, со счета 21-летнего рязанца похитили более 397 тысяч рублей, со счета 59-летней рязанской рабочей — 500 тысяч рублей, с банковской карты 62-летнего рязанского пенсионера пропал 1 миллион рублей, а с банковского счета 24-летней рязанской продавщицы похитили более 1 миллиона 318 тысяч рублей.

Выяснилось, что к преступлениям причастны разные люди.

Возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено до 10 лет лишения свободы.