Михаил Пуляев занял третье место на международных соревнованиях по дзюдо

С 26 по 28 марта в Тбилиси (Грузия) прошел Международный турнир по дзюдо мировой серии «Большой шлем» среди мужчин и женщин. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 82 стран.

С 26 по 28 марта в Тбилиси (Грузия) прошел Международный турнир по дзюдо мировой серии «Большой шлем» среди мужчин и женщин. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 82 стран.

По итогам соревнований в весовой категории до 66 кг спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Комета» Заслуженный мастер спорта России Михаил Пуляев завоевал «бронзу».

Михал Пуляев на предварительном этапе одолел филиппинца Накано и кубинца Поланко, в четвертьфинале уступил победителю «Мастерса"-2017 Херлену Ганболду из Монголии, а в утешительном турнире взял верх над четырехкратным чемпионом Африки Мохамедом Абдельмагудом (Египет).

Оппонентом Пуляева во встрече за «бронзу» должен был стать опытный молдавский атлет Денис Виеру, но он отказался от борьбы по медицинским показаниям.

«Большой шлем» в Грузии в этом году стал третьим в серии квалификационных турниров к Олимпиаде в Токио. До старта Игр должны пройти еще два аналогичных старта — в Турции и России, — а также Чемпионат Европы в Португалии и Чемпионат мира в Венгрии.