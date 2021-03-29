\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
Втр, 30
Срд, 31
ЦБ USD 75.83 0.07 30/03
ЦБ EUR 89.35 0.09 30/03
Нал. USD 75.00 / 76.60 14:33
Нал. EUR 89.15 / 90.10 14:33
Новости
Коронавирус
Публикации
«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любо...
9 часов назад
964
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
Вчера 09:03
1 680
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
4 931
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
11 440
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Михаил Пуляев занял третье место на международных соревнованиях по дзюдо
С 26 по 28 марта в Тбилиси (Грузия) прошел Международный турнир по дзюдо мировой серии «Большой шлем» среди мужчин и женщин. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 82 стран.

С 26 по 28 марта в Тбилиси (Грузия) прошел Международный турнир по дзюдо мировой серии «Большой шлем» среди мужчин и женщин. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 82 стран.

По итогам соревнований в весовой категории до 66 кг спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Комета» Заслуженный мастер спорта России Михаил Пуляев завоевал «бронзу».

Михал Пуляев на предварительном этапе одолел филиппинца Накано и кубинца Поланко, в четвертьфинале уступил победителю «Мастерса"-2017 Херлену Ганболду из Монголии, а в утешительном турнире взял верх над четырехкратным чемпионом Африки Мохамедом Абдельмагудом (Египет).

Оппонентом Пуляева во встрече за «бронзу» должен был стать опытный молдавский атлет Денис Виеру, но он отказался от борьбы по медицинским показаниям.

«Большой шлем» в Грузии в этом году стал третьим в серии квалификационных турниров к Олимпиаде в Токио. До старта Игр должны пройти еще два аналогичных старта — в Турции и России, — а также Чемпионат Европы в Португалии и Чемпионат мира в Венгрии.