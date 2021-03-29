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Метеоролог рассказал о погоде в апреле
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал в интервью радио Sputnik, какой будет погода в европейской части России в апреле. По его словам, можно ждать снега.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал в интервью радио Sputnik, какой будет погода в европейской части России в апреле. По его словам, можно рассчитывать на тепло.

По прогнозу синоптика, ожидается преимущественно малооблачная погода с небольшим количеством осадков, в том числе снегом. В целом среднесуточная температура будет на 2-4 градуса выше климатической нормы.

В начале месяца по ночам ожидается около 0 градусов, заморозки до -2, -4 градусов. Днем температура будет подниматься до +6, +8 градусов.

Во второй половине апреля воздух прогреется до +11, +13 градусов, по ночам будет до 0 градусов.

В конце месяца дневные температуры достигнут показателей в +15, +17 градусов. К этому времени снег почти полностью растает.