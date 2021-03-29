Из-за коронавируса в десяти рязанских школах действует карантин

Из-за коронавируса в 10 рязанских школах действует карантин. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в региональном оперштабе.

Из-за коронавируса в 10 рязанских школах действует карантин. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в региональном оперштабе.

Всего карантин ввели в 19 образовательных учреждениях области: в 10 школах, 6 детских садах и 3 вузах.

По состоянию на 28 марта в Рязанской области зарегистрировали 26 155 случаев заболевания коронавирусом.