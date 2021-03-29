Эвакуация в ТРЦ «Премьер» и бронза фигуристки Трусовой на чемпионате мира. Главные новости выходных, 27-28 марта

Эти выходные заставили рязанцев и переживать, и радоваться. Вспомним главные события минувших дней.

Эти выходные заставили рязанцев и переживать, и радоваться. Вспомним главные события минувших дней.

Спортивные достижения

Уроженка Рязани Александра Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Стокгольме. За время выступления в произвольной программе Трусова дважды упала. Она выполнила два из пяти заявленных четверных прыжков, но благодаря сложным компонентам смогла после 12 места подняться на третье.

Фигуристка также представила номер на показательных выступлениях, она включила в свою программу самый сложный прыжок — четверной лутц с поднятыми руками. Кроме нее четверные прыжки на показательных выступлениях никто не исполнил.

Стала известна сумма призовых , которую получит Трусова за бронзу.

Происшествия

В воскресенье, 28 марта, в ТРЦ «Премьер» сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали. По данным ГУ МЧС по Рязанской области, тревога оказалась ложной.

Рязанцы рассказали , что во время эвакуации в ТРЦ «Премьер» люди скопились у выхода и не могли выйти. По словам очевидцев, был открыт лишь один выход. Фото толпящихся посетителей облетело соцсети.

В Рязани на улице Гагарина произошла массовая авария. ДТП произошло в ночь на воскресенье, 28 марта, недалеко от ТРК «Полетаевский». Столкнулись три автомобиля. Все машины получили сильные повреждения, но в аварии никто не пострадал.

На аэродроме Шайковка в Калужской области погиб 49-летний рязанский летчик Александр Подсобляев. Он был инструктором по летной подготовке, служил в 43-м Центре боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации. Летчика похоронили на родине. Трагедия произошла из-за нештатной ситуации во время подготовки к полету, в стоящем на земле самолете сработала катапульта.

К другим новостям

В рязанском супермаркете «Спар» в ТРЦ «Виктория Плаза» сняли на видео бегающих по продуктам тараканов. Видео покупателей опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как таракан бежит по прилавку, где находится салат. Другое насекомое ползет прямо к еде.