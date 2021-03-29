В Рязанской области закрыли движение по мосту через Оку

Движение закрыли с 13:00. На месте выставили предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, работает объездная дорога.

В понедельник, 29 марта, в Рязанской области закрыли движение по наплавному мосту через реку Оку у села Фатьяновка Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Движение закрыли с 13:00. На месте выставили предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, работает объездная дорога.