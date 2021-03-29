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В Рязанской области продолжился спад заболеваемости ОРВИ
С 22 по 28 марта показатели заболеваемости ОРВИ по области оказались ниже пороговых значений на 41%. Заболеваемость по Рязани составила на 38,4% ниже порогового уровня.

В Рязанской области продолжился спад заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

С 22 по 28 марта показатели заболеваемости ОРВИ по области оказались ниже пороговых значений на 41%. Заболеваемость по Рязани составила на 38,4% ниже порогового уровня. Среди заболевших оказалось 45,7% детей до 14 лет.

Случаи гриппа не регистрировались.