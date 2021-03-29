В Скопинском районе затопило мост

Мост затопило из-за подъема воды в реке Ранова. Уровень воды над мостом составляет 10 см.

В понедельник, 29 марта, в Скопинском районе затопило мост около населенного пункта Шелемишево. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Мост затопило из-за подъема воды в реке Ранова. Уровень воды над мостом составляет 10 см.

Объездной путь организован по маршруту Шелемишево — перекресток 295 км автодороги М-6 — Нагорное (Ряжский район) — Шелемишево (улица Советская) — Ураково (18 км, в том числе 4 км. грунтовая дорога).