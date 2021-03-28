В Рязани обсуждают изменение автобусного маршрута № 4

В Рязани обсуждают изменение автобусного маршрута № 4. Заседание общественного совета при управлении транспорта прошло в пятницу, 25 марта.

В Рязани планируют изменить автобусный маршрут № 4. Заседание общественного совета при управлении транспорта прошло в пятницу, 25 марта, сообщается в группе совета «ВКонтакте».

Участники озвучили предложение об изменении маршрута № 4 так, чтобы он проходил через улицу Мервинскую и 7-й Мервинский проезд, чтобы жители смогли добираться в активно застраивающийся микрорайон автобусами большого класса.

Сотрудники управления транспорта положительно отреагировали на предложение. Однако перед принятием решения нужно услышать мнение горожан. Для этого в группе запустили опрос.