В Рязани на улице Радищева вырубили тополя

В Рязани на улице Радищева и на Касимовском шоссе срубили деревья. Ранее на это обратили внимание горожане. Стало известно, что деревья срубила «Северная компания».

В Рязани на улице Радищева и на Касимовском шоссе срубили деревья. Ранее на это обратили внимание горожане. Стало известно, что деревья вырубила «Северная компания».

По информации пресс-службы мэрии, застройщику «Северная компания» было выдано разрешение на снос шести старых тополей на улице Радищева. Деревья спилили, так как они препятствуют строительству дома.

Зеленые насаждения на Касимовском шоссе ликвидировали в рамках реконструкции перекрестка. Работы предусмотрены проектной документацией.