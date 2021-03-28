\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
Пнд, 29
Втр, 30
ЦБ USD 75.76 -0.41 27/03
ЦБ EUR 89.26 -0.72 27/03
Нал. USD 75.40 / 76.70 13:24
Нал. EUR 89.00 / 90.20 16:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
2 часа назад
149
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
4 096
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
10 586
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
23 марта 16:54
9 981
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России прогнозируют «персиковое лето»
В России прогнозируют «персиковое лето». Температура воздуха в летний период в центральной части страны будет выше нормы на один-два градуса, рассказал URA.RU ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В России прогнозируют «персиковое лето». Температура воздуха в летний период в центральной части страны будет выше нормы на один-два градуса, рассказал URA.RU ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое. Я бы назвал его персиковым», — сказал метеоролог.

Тишковец отметил, что в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, однако июль будет засушливым. По словам синоптика, погода этим летом идеально подойдет для отпуска в центральной России. Кроме того, метеорологическая ситуация благоприятно скажется на урожае.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что средние температуры с апреля по сентябрь будут около и выше нормы. Метеоролог отметил, что не ожидает холодного лета.