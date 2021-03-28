В России прогнозируют «персиковое лето»

В России прогнозируют «персиковое лето». Температура воздуха в летний период в центральной части страны будет выше нормы на один-два градуса, рассказал URA.RU ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В России прогнозируют «персиковое лето». Температура воздуха в летний период в центральной части страны будет выше нормы на один-два градуса, рассказал URA.RU ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое. Я бы назвал его персиковым», — сказал метеоролог.

Тишковец отметил, что в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, однако июль будет засушливым. По словам синоптика, погода этим летом идеально подойдет для отпуска в центральной России. Кроме того, метеорологическая ситуация благоприятно скажется на урожае.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что средние температуры с апреля по сентябрь будут около и выше нормы. Метеоролог отметил, что не ожидает холодного лета.