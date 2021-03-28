В Курской области реаниматолог в больнице задушил молодую медсестру

В Курской области врач-реаниматолог на рабочем месте задушил 21-летнюю девушку — медсестру учреждения. До этого между ними возник конфликт.

В Курской области врач-реаниматолог на рабочем месте задушил 21-летнюю девушку — медсестру учреждения. Об этом сообщает Life, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Анестезиолог-реаниматолог Фатежской центральной районной больницы в Курской области убил 21-летнюю медсестру прямо на рабочем месте в ходе конфликта, который возник «на почве неприязненных отношений». Мужчина внезапно стал бить девушку и душить ее. В результате она умерла от асфиксии.

В настоящее время 30-летний врач задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в региональном СУ СК РФ. Сам подозреваемый на допросе заявил, что ничего не помнит о случившемся. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Медучреждение не прекращало работу.