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Трусова представила номер на показательных выступлениях чемпионата мира в Стокгольме
Трусова представила номер на показательных выступлениях чемпионата мира в Стокгольме. Бронзовая медалистка включила в свою программу самый сложный прыжок.

Александра Трусова представила номер на показательных выступлениях чемпионата мира в Стокгольме. Показательные выступления фигуристов прошли вечером в воскресенье, 28 марта.

Бронзовая медалистка включила в свою программу самый сложный прыжок — четверной лутц с поднятыми руками. Спортсменка каталась под композицию певицы Ruelle под названием «Game of Survival» — в переводе на русский «Игра на выживание».

Напомним, за время выступления в произвольной программе Трусова дважды упала. Она выполнила два из пяти заявленных четверных прыжков, но благодаря сложной программе смогла после 12 места подняться на третье.

Стала известна сумма призовых, которую получит Трусова за бронзу соревнований.