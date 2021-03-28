Рязанцев возмутил уродливый ремонт исторического здания на Дзержинского

Рязанцев возмутил уродливый ремонт исторического здания на Дзержинского. Местные жители заметили, что дом обшивают вентфасадом.

Рязанцев возмутил уродливый ремонт исторического здания на Дзержинского. Местные жители заметили, что дом обшивают вентфасадом. Пост опубликован в соцсетях.

«Здравствуйте, заметили что на Дзержинского уродуют историческое красивое здание на остановке „Стройкова“, разве такой вандализм не надо согласовывать с архитекторами? Просто зашивают вентпанелями», — говорится в сообщении.

В доме № 58 на улице Дзержинского располагается управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Рязанской области.