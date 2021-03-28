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Российские врачи потребовали оказать медпомощь Навальному в колонии
Российские врачи опубликовали открытое письмо с требованием оказать медицинскую помощь Алексею Навальному, который находится в колонии ИК-2 во Владимирской области. Открытое письмо врачей опубликовал The Insider.

Российские врачи опубликовали открытое письмо с требованием оказать медицинскую помощь Алексею Навальному, который находится в колонии ИК-2 во Владимирской области. Открытое письмо врачей опубликовал The Insider.

В последнее время самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось, появились боли в ноге и спине. Более 20 российских врачей потребовали безотлагательно оказать медицинскую помощь оппозиционеру, отбывающему заключение.

По мнению авторов письма, ухудшение может быть вызвано осложнениями после отравления, которое произошло в августе 2020 года, или с развившимся заболеванием на фоне незавершенного периода реабилитации.

«Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Считаем также, что неприменение к заключенному с острой болью в такой ситуации адекватных мер обезболивания является не только нарушением его прав, но и сознательной пыткой», — говорится в письме.

Авторы письма потребовали от ФСИН и властей России оказать политику необходимую помощь и разрешить осмотреть его гражданским врачам.