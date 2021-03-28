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Россиянам рассказали о распространенных аллергенах весной
Врач-терапевт Людмила Лапа, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, рассказала RT о наиболее распространенных аллергенах в весенний период.

Врач-терапевт Людмила Лапа, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, рассказала RT о наиболее распространенных аллергенах в весенний период.

Терапевт отметила, что непростая фаза для аллергиков наступает с марта по апрель.

Первые симптомы аллергии наблюдаются у людей в связи с таянием снега и образованием перегноя, потом к ним добавляется реакция на пыльцу различных деревьев.

«Надо с осторожностью ходить в лес, в парки, потому что идет гниение, и пыльца грибков (перегной) точно так же дает нагрузку на аллергиков. Получается, что сейчас будет самый сложный период — это и грибковая сенсибилизация, и пыльцевая сенсибилизация (ольха, береза, клен)», — пояснила врач.

Людмила Лапа добавила, что сильная аллергия может наблюдаться на различные травы, в том числе на одуванчики.

Эксперт отметила, что маски, которые люди сейчас носят из-за пандемии, помогут облегчить симптомы аллергии. Пыльца не пройдет сквозь маску.

Также она пояснила, что хорошо помогают защититься от пыльцы назальные фильтры, которые продаются в аптеках. Так риск атаки на иммунную систему уменьшается.