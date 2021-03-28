\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
Пнд, 29
Втр, 30
ЦБ USD 75.76 -0.41 27/03
ЦБ EUR 89.26 -0.72 27/03
Нал. USD 75.40 / 76.70 13:24
Нал. EUR 89.00 / 90.20 16:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
2 часа назад
148
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
4 096
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
10 585
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
23 марта 16:54
9 980
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о близости к природной катастрофе
Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе. Глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, заявил «Радио 1» руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе. Глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, заявил «Радио 1» руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

Он напомнил о недавнем докладе Росгидромета. В нем речь идет о том, что потепление климата в России опережает этот же процесс в Северном полушарии в целом где-то на полградуса. Это значительная величина, подчеркнул Шувалов.

По словам эксперта, негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, россияне смогут ощутить и в этом году.

«Усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот — в южных регионах России возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон», — отметил синоптик.

При этом в районах вечной мерзлоты уже около 20 лет увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. Как предупредил Шувалов, это представляет угрозу для инфраструктуры городов и нефтепроводов.

Шувалов подытожил, что для всего мира станет катастрофой глобальное потепление на пять градусов. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, и это приведет к колоссальной миграции на север.