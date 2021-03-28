Россиян предупредили о близости к природной катастрофе

Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе. Глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, заявил «Радио 1» руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе. Глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, заявил « Радио 1 » руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

Он напомнил о недавнем докладе Росгидромета . В нем речь идет о том, что потепление климата в России опережает этот же процесс в Северном полушарии в целом где-то на полградуса. Это значительная величина, подчеркнул Шувалов.

По словам эксперта, негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, россияне смогут ощутить и в этом году.

«Усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот — в южных регионах России возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон», — отметил синоптик.

При этом в районах вечной мерзлоты уже около 20 лет увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. Как предупредил Шувалов, это представляет угрозу для инфраструктуры городов и нефтепроводов.

Шувалов подытожил, что для всего мира станет катастрофой глобальное потепление на пять градусов. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, и это приведет к колоссальной миграции на север.