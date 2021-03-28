Россиян предупредили о близости к природной катастрофе

Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе. Глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, заявил «
Он напомнил о недавнем докладе
По словам эксперта, негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, россияне смогут ощутить и в этом году.
«Усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот — в южных регионах России возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон», — отметил синоптик.
При этом в районах вечной мерзлоты уже около 20 лет увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. Как предупредил Шувалов, это представляет угрозу для инфраструктуры городов и нефтепроводов.
Шувалов подытожил, что для всего мира станет катастрофой глобальное потепление на пять градусов. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, и это приведет к колоссальной миграции на север.