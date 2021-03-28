Путин рассказал о возможном снятии ограничений по COVID-19 к концу лета

Президент России Владимир Путин заявил, что при сегодняшних темпах вакцинации россиян от коронавируса коллективный иммунитет появится к концу лета.

Владимир Путин допустил снятие ограничений по COVID-19 к концу лета. Президент России заявил, что при сегодняшних темпах вакцинации россиян от коронавируса коллективный иммунитет появится к концу лета. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Путин напомнил, что для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы привились около 70% взрослого населения.

«Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы должны достигнуть такого показателя», — отметил президент.