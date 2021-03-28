\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
Пнд, 29
Втр, 30
ЦБ USD 75.76 -0.41 27/03
ЦБ EUR 89.26 -0.72 27/03
Нал. USD 75.40 / 76.70 13:24
Нал. EUR 89.00 / 90.20 16:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
7 часов назад
585
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
4 214
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
10 714
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
23 марта 16:54
10 083
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Путин рассказал о возможном снятии ограничений по COVID-19 к концу лета
Президент России Владимир Путин заявил, что при сегодняшних темпах вакцинации россиян от коронавируса коллективный иммунитет появится к концу лета.

Владимир Путин допустил снятие ограничений по COVID-19 к концу лета. Президент России заявил, что при сегодняшних темпах вакцинации россиян от коронавируса коллективный иммунитет появится к концу лета. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Путин напомнил, что для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы привились около 70% взрослого населения.

«Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы должны достигнуть такого показателя», — отметил президент.