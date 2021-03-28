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При столкновении двух Hyundai в Дашках-Песочне пострадал 20-летний рязанец
При столкновении двух Hyundai на улице Новоселов в Рязани пострадал 20-летний молодой человек. ДТП произошло в субботу, 27 марта, примерно в 22:45.

При столкновении двух Hyundai на улице Новоселов в Рязани пострадал 20-летний молодой человек. ДТП произошло в субботу, 27 марта, примерно в 22:45, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Вблизи дома 60 по улице Новоселов 40-летний рязанец, управляя автомобилем Hyundai Solaris, по предварительной информации, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество проезда и совершил столкновение с другим Hyundai Solaris. За рулем был 22-летний рязанец.

В результате происшествия 20-летний пассажир первого автомобиля получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.