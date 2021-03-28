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На рязанца завели дело за удар полицейского металлической трубой
Рязанец напал на полицейского с металлической трубой, за это на него завели уголовное дело. Инцидент произошел в поселке Варские в конце февраля.

Рязанец напал на полицейского с металлической трубой, за это на него завели уголовное дело. Об этом «МК в Рязани» рассказала старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Корнеева.

Инцидент произошел в поселке Варские в конце февраля. Жители дома пожаловались на громкую музыку в квартире на первом этаже. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что дверь была открыта. Оперативники спросили, кто дома, но не получив ответа, прошли внутрь. К ним выбежал пьяный хозяин квартиры. Выражаясь нецензурно, он схватил с пола металлическую трубу и ударил полицейского в грудь. У оперативника медики диагностировали ушиб грудной клетки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».