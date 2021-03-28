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Из-за отмены ЦБ ряда послаблений россиян ожидает волна банкротств
Из-за отмены Центробанком с 1 апреля ряда коронавирусных послаблений россиян может накрыть волна банкротств. Об этом предупредил экономист и член генерального совета «Деловой России» Антон Любич.

Из-за отмены Центробанком с 1 апреля ряда коронавирусных послаблений россиян может накрыть волна банкротств. Об этом предупредил экономист и член генерального совета «Деловой России» Антон Любич в беседе с «URA.RU».

«Число должников будет увеличиваться по мере того, как льготы Центробанка будут отменены. Люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства», — пояснил экономист.

При этом Любич добавил, что некоторые должники все же смогут продержаться какое-то время.

Руководитель Института современного развития по направлению «Финансы и экономика» Никита Масленников считает, что характерный для начала пандемии COVID-19 пик банкротств прошел, но долговая нагрузка граждан не перестанет расти.

Напомним, с 1 апреля перестает действовать рекомендация банкам удовлетворять запросы предпринимателей и физлиц о реструктуризации кредитов. За просроченную задолженность снова будет начисляться неустойка. Прекратит действие рекомендация не выселять должников из жилья, подлежащего взысканию.

Также будут отменены послабления в области создания резервов на потери по кредитам для корпоративных клиентов. Для граждан, малого и среднего бизнеса послабления будут действовать до июля 2021 года.