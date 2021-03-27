Врач рассказал о влиянии весны на психику

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал, существует ли так называемое «весеннее обострение» у людей. Также врач пояснил, каково влияние фаз Луны на состояние человека.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович пояснил, существует ли так называемое «весеннее обострение» у людей. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik .

По словам врача, весной «обострения» психического состояния действительно бывают ощутимы, но само время года тут ни при чем. Он пояснил, что подобное состояние появляется зимой из-за некомфортных природных условий, малой продолжительности светового дня. Весной же, наоборот, удлиняется световой день, становится теплее, природа оживает.

«Что касается „весенних обострений“, я в них не верю именно как специалист, потому что обострения начинаются зимой, а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы. Единственное, надо отметить, что по весне меняется гормональный фон, который, возможно, влияя на людей, обеспечивает определенный подъем», — допустил Александр Федорович.

При этом врач считает, что значение этого фактора не стоит преувеличивать.

Также Федорович добавил, что первое весеннее полнолуние 28 марта никак не повлияет на поведение людей, так как четких подтверждений о влиянии фаз Луны на поведение человека или на его самочувствие не существует. Психотерапевт убежден, что любые разговоры о влиянии фаз Луны объясняются лишь иррациональной тягой части людей к чему-то загадочному и таинственному.