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В Скопине приезжий украл смартфон из автомобиля приятеля
Полицейские раскрыли кражу смартфона из автомобиля в Скопине. Злоумышленником оказался 26-летний рязанец.

Полицейские раскрыли кражу смартфона из автомобиля в Скопине. Злоумышленником оказался 26-летний рязанец, сообщается на сайте регионального УМВД.

Выяснилось, что 25-летний житель Шацка приехал в гости к знакомым в Скопин. Молодой человек вечером оставил мобильный телефон в своем автомобиле, припаркованном около дома, но вспомнил о нем утром. Однако в салоне гаджета не оказалось. Молодой человек сообщил об этом в полицию.

Оперативники осмотрели машину и следов взлома не обнаружили. Тогда полицейские предположили, что владелец забыл заблокировать двери, и злоумышленник воспользовался этим.

Выяснили, что к краже может быть причастен 26-летний рязанец. Полицейские разыскали этого мужчину и опросили его.

По предварительной информации, владелец телефона накануне кражи встретился с приятелем из Рязани, который приехал в Скопин к родственникам. Молодые люди общались и употребляли спиртное, а после застолья разошлись по домам. Однако рязанец на полпути вернулся и забрался в автомобиль шатчанина, который оказался открытым. В салоне он взял смартфон, а спустя некоторое время с помощью мобильного приложения перевел 10 500 рублей на обезличенный счет. Часть средств злоумышленник успел потратить на покупку спиртного.

Возбуждены уголовные дела по фактам хищения смартфона и денежных средств.