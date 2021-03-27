Стая собак напала на жительницу Шацка

Стая собак напала на жительницу Шацка. Инцидент произошел на улице Рабоче-Крестьянской. У животных есть хозяйка.

В Шацке на улице Рабоче-Крестьянской стая собак напала на женщину. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

«Слава Богу, прокусили только сумку, — рассказывает дочь пострадавшей. — Проходящий мимо в этот момент мужчина тоже пострадал, одна из собак ухватила его за ногу. Большое спасибо молодой паре, которые проезжали мимо, они остановились и увезли маму, иначе это так быстро бы не закончилось. К слову, хозяйка собак видела эту ситуацию, но никаких мер не предприняла».

Об инциденте девушка рассказала в городском сообществе. Соседи также подтвердили, что эти собаки ежедневно набрасываются на прохожих.

«Мы все живем в страхе, — говорит жительница улицы Рабоче-Крестьянской. — Собаки не только на взрослых, но и на детей нападали. Мы обращались к хозяйке, но на все просьбы и возмущения соседей она не реагирует. На нее писали жалобу в администрацию, а когда приезжали к ней в дом, хозяйка своих собак прятала».

«После инцидента нам позвонили в администрацию, — говорит глава городского поселения Вера Булгакова. — О хозяйке и ее агрессивных собаках мы знаем. В прошлом году приехали к ней, но она своих питомцев спрятала. Провели с ней беседу, но ситуация не изменилась. В выходные сюда приедет владелец приюта из Сасовского района Андрей Илюшеня, с которым районная администрация заключила договор. Он будет собак изымать, так как правила их содержания нарушены, и животные стали источником опасности для людей».

Жалоба на агрессивную собаку поступила и с улицы Октябрьской. Ее тоже будут отлавливать в ближайшее время, после чего отправят в приют.