В Рязанской области от коронавируса скончались еще четверо
В Рязанской области от коронавируса скончались еще четверо. Об этом сообщает в субботу, 27 марта, федеральный оперштаб. Новых заболевших 56.
Еще четверо жителей Рязанской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает в субботу, 27 марта, федеральный оперштаб.
Всего за время пандемии от COVID-19 скончались 356 жителей региона. Новых заболевших 56, всего заразились коронавирусом 26 100 жителей области.
Выздоровели за сутки 57, всего — 24 148 человек.