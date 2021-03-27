В Рязанском училище ВДВ прошел 11 выпуск прапорщиков

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова в субботу, 27 марта, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 11 выпуску прапорщиков.

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова в субботу, 27 марта, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 11 выпуску прапорщиков. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В этом году училище окончили более 40 прапорщиков. Руководивший РВВДКУ заместитель командующего ВДВ по вооружению генерал-майор Алексей Рагозин поздравил собравшихся и пожелал не останавливаться на достигнутом.

Подразделения училища торжественным маршем прошли по плацу, состоялись выступления сводного военного оркестра, расчета почетного караула, показательные номера по рукопашному бою.