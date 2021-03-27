В Рязани в пути задымился троллейбус
В Рязани в пути задымился троллейбус. Инцидент произошел утром в субботу, 27 марта.
В Рязани в пути задымился троллейбус маршрута № 5. Инцидент произошел утром в субботу, 27 марта.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, произошло задымление без возгорания в районе средней двери. Водитель оперативно локализовал ситуацию.
Машина снята с линии и отбуксирована в депо. Причины выяснят после вскрытия короба.
Напомним, неделю назад в центре Рязани задымился едущий автобус. Момент попал на видео. В мэрии пообещали разобраться в причинах произошедшего.