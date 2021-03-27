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В Рязани силовики в ходе учений «освободили» заложников в Центробанке
В Рязани сотрудники ФСБ в ходе учений «освободили» заложников в Центробанке. Об это сообщили в пресс-службе УФСБ России по Рязанской области.

Оперативный штаб в Рязанской области провел командно-штабное учение. Силовики отработали освобождение заложников в Центробанке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Рязанской области.

По сценарию учения, пять вооруженных людей в форме сотрудников правоохранительных органов совершили несанкционированное проникновение в отделение по Рязанской области Главного управления Центробанка РФ по ЦФО. Захватив заложников из числа работников отделения, потребовала выполнения ряда политических и экономических требований.

В ходе переговоров склонить их к отказу от преступных действий не удалось. В результате проведения боевого мероприятия преступников нейтрализовали.