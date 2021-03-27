В Рязани прошли лыжные гонки на призы АО «Русская кожа»

В субботу, 27 марта, в деревне Медведево Рыбновского района прошли областные соревнования по лыжным гонкам на призы АО «Русская Кожа». В этом году их участниками стали более 150 спортсменов из Рязанской и Московской областей.

В субботу, 27 марта, в деревне Медведево Рыбновского района прошли областные соревнования по лыжным гонкам на призы АО «Русская Кожа» . В этом году их участниками стали более 150 спортсменов из Рязанской и Московской областей.

К участию в данных соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже 3 спортивного разряда. Лыжные гонки проводились с раздельным стартом. Юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины соревновались в 12 различных половозрастных категориях и бежали вольным стилем дистанции на 3, 5, 10 и 15 км.

Представители областной Федерации лыжных гонок , главный судья соревнований Дмитрий Самарский и секретарь Алексей Андрейкин от лица организаторов мероприятия отметили традиционно большой интерес спортсменов к этим соревнованиям и разновозрастный состав участников. Так, в этот раз самым юным участником гонки стала Павлова Анастасия 2008 года рождения, а самым опытным лыжником — Прощалыкин Сергей Алексеевич 1948 года рождения. Почетным гостем турнира был ветеран лыжных соревнований и мастер спорта СССР международного класса Анатолий Егорович Бирюков.