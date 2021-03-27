\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
Вск, 28
Пнд, 29
ЦБ USD 75.76 -0.41 27/03
ЦБ EUR 89.26 -0.72 27/03
Нал. USD 75.40 / 76.70 13:24
Нал. EUR 89.00 / 90.20 16:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
3 685
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
10 166
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
23 марта 16:54
9 597
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
5 927
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани прошли лыжные гонки на призы АО «Русская кожа»
В субботу, 27 марта, в деревне Медведево Рыбновского района прошли областные соревнования по лыжным гонкам на призы АО «Русская Кожа». В этом году их участниками стали более 150 спортсменов из Рязанской и Московской областей.

В субботу, 27 марта, в деревне Медведево Рыбновского района прошли областные соревнования по лыжным гонкам на призы АО «Русская Кожа». В этом году их участниками стали более 150 спортсменов из Рязанской и Московской областей.

К участию в данных соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже 3 спортивного разряда. Лыжные гонки проводились с раздельным стартом. Юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины соревновались в 12 различных половозрастных категориях и бежали вольным стилем дистанции на 3, 5, 10 и 15 км.

Представители областной Федерации лыжных гонок, главный судья соревнований Дмитрий Самарский и секретарь Алексей Андрейкин от лица организаторов мероприятия отметили традиционно большой интерес спортсменов к этим соревнованиям и разновозрастный состав участников. Так, в этот раз самым юным участником гонки стала Павлова Анастасия 2008 года рождения, а самым опытным лыжником — Прощалыкин Сергей Алексеевич 1948 года рождения. Почетным гостем турнира был ветеран лыжных соревнований и мастер спорта СССР международного класса Анатолий Егорович Бирюков.

Для справки: с 2016 года соревнования ежегодно организуются Федерацией лыжных гонок Рязанской области и проходят при личной поддержке президента холдинга ФПК «Инвест» Игоря Коськина. Задачами проведения соревнований являются популяризация лыжных гонок, выявление сильнейших спортсменов, привлечение детей и молодежи к занятиям физической культуры и спортом.