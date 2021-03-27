В Москве пассажир зарезал таксиста из-за суммы поездки

В Москве пассажир зарезал таксиста из-за суммы поездки. Возбуждено уголовное дело. Задержали 19-летнего молодого человека.

В Москве молодой человек убил водителя такси. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает «МК».

Тело таксиста обнаружили вечером в пятницу, 26 марта, в салоне автомобиля возле жилого дома по Саратовскому проезду.

При обследовании тела 41-летнего водителя были обнаружены многочисленные колото-резаные раны.

Оперативники задержали 19-летнего молодого человека, который последним пользовался услугами такси. Он признался в преступлении и сообщил, что у него произошел конфликт с водителем из-за разногласий по конечной оплате проезда.

Решается вопрос о выборе подозреваемому меры пресечения.