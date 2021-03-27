В Москве нашли тело основателя рок-группы «Звуки Му»

В Москве нашли тело основателя рок-группы «Звуки Му» Александра Липницкого. 68-летний музыкант провалился под лед, когда пытался перейти через реку в районе поселка Николина гора. Вместе с ним утонул его пес.

Тело основателя рок-группы «Звуки Му» Александра Липницкого обнаружили в Москве-реке на вторые сутки поисков. Об этом сообщает telegram-канал Life Shot.

68-летний музыкант провалился под лед, когда пытался перейти через реку в районе поселка Николина гора. Вместе с ним утонул его пес.

Александр Липницкий — журналист, культуролог и основатель рок-группы «Звуки Му». Считался одним из крупнейших коллекционеров древнерусского искусства. Также он успел попробовать себя в роли режиссера — в последние годы снимал серию передач о героях русского рока.