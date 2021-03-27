Ушел из жизни почетный гражданин Рязани Юрий Земцов
26 марта, в возрасте 94 лет ушел из жизни Почетный гражданин города Рязани, заслуженный машиностроитель Юрий Петрович Земцов. Юрий Петрович в разные периоды жизни руководил заводами «Теплоприбор» и САМ.
В пятницу, 26 марта, в возрасте 94 лет ушел из жизни почетный гражданин города Рязани, заслуженный машиностроитель Юрий Петрович Земцов.
«Коллектив администрации города Рязани глубоко скорбит по поводу его кончины, и выражает искренние соболезнования его родным и близким», —
Юрий Петрович в разные периоды жизни руководил заводами «Теплоприбор» и САМ. Внес большой личный вклад в развитие отечественного приборостроения, создание инфраструктуры города, строительство объектов социально-культурной сферы Рязани.