Ушел из жизни почетный гражданин Рязани Юрий Земцов

26 марта, в возрасте 94 лет ушел из жизни Почетный гражданин города Рязани, заслуженный машиностроитель Юрий Петрович Земцов. Юрий Петрович в разные периоды жизни руководил заводами «Теплоприбор» и САМ.

В пятницу, 26 марта, в возрасте 94 лет ушел из жизни почетный гражданин города Рязани, заслуженный машиностроитель Юрий Петрович Земцов.

«Коллектив администрации города Рязани глубоко скорбит по поводу его кончины, и выражает искренние соболезнования его родным и близким», — сообщается на сайте мэрии.

Юрий Петрович в разные периоды жизни руководил заводами «Теплоприбор» и САМ. Внес большой личный вклад в развитие отечественного приборостроения, создание инфраструктуры города, строительство объектов социально-культурной сферы Рязани.