Рязанке с инвалидностью предложат еще один вариант переселения из аварийного жилья

Рязанке с инвалидностью Галине Крючковой мэрия предложит еще один вариант переселения из аварийного жилья. В пятницу, 26 марта, состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Рязанке с инвалидностью Галине Крючковой мэрия предложит еще один вариант переселения из аварийного жилья. В пятницу, 26 марта, состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщается на сайте администрации.

Заседание с участием специалистов структурных подразделений провел замглавы администрации Сергей Савин. Обсуждали реализацию программы переселения в 2021 году.

Специалисты подробно обсудили меры, принятые администрацией по переселению Галины Крючковой из дома 12 поселка Мехзавода. Дом признан аварийным и включен в программу переселения.

Представители администрации города отметили, что стараются подобрать вариант новых жилищных условий с учетом состояния здоровья и интересов горожан. Предлагаемый ранее вариант квартиры на улице Станкозаводской жительницу не устроил. Был найден третий вариант — квартира в доме на улице Зубковой, 27, корпус 3, 2009 года постройки.

При подборе варианта учли фактор благоустроенности самого дома и прилегающей территории, современных планировочных решений, социальную инфраструктуру в шаговой доступности.

Площадь с точки зрения метража больше занимаемой в доме, признанном аварийным. Рассматривался вопрос высотности здания и работы лифтов.

«Квартира находится на 11 этаже. В доме — современные лифты, в целом, дом ухоженный, коридоры, холлы, места общего пользования содержатся хорошо. Знаем, что для жителя важно наличие балкона. Рассматриваемая квартира — с балконом», — отметили в управлении энергетики и ЖКХ.

В ближайшее время специалисты администрации предложат этот вариант Галине Крючковой.

Напомним, в начале февраля Галина рассказала журналистам, как сотрудники городской администрации предложили ей переехать из аварийного жилья в дом без лифта. С трудом передвигающаяся на костылях рязанка отказалась от квартиры на третьем этаже, после этого мэрия подала на нее в суд.

Несмотря на заявление мэра Елены Сорокиной, что проблема Галины Крючковой будет решена, судебное заседание не отменили. По словам адвоката рязанки-инвалида, оно состоялось 6 марта. На нем суд отказал администрации города в удовлетворении исковых требований о выселении женщины из аварийного здания. По словам адвоката, мэрия намерена подать апелляционную жалобу.

Напомним, что по словам Галины Крючковой, после растиражированной истории в СМИ, сотрудники мэрии предложили женщине новое жилье, но с условием, которое рязанка не смогла принять.