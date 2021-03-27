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Рязанец влез в магазин через окно и похитил деньги из кассы
В Рязани задержали молодого человека, подозреваемого в ночном хищении денег из магазина. Личность подозреваемого установили. Им оказался 18-летний рязанец, ранее судимый за аналогичное преступление.

В Рязани задержали молодого человека, подозреваемого в ночном хищении денег из магазина. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

В полицию обратилась 34-летняя помощница управляющего продуктового магазина в поселке Строитель. Она сообщила о пропаже выручки. Женщина рассказала, что утром на работе обнаружила, что в кассе нет средств.

Полицейские изучили место преступления и обнаружили следы взлома оконного проема.

Личность подозреваемого установили. Им оказался 18-летний рязанец, ранее судимый за аналогичное преступление.

По предварительной информации, молодой человек ночью смог через окно проникнуть в помещение. Там он открыл кассу и забрал всю выручку. Похищенные средства парень потратил на личные цели.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), по которой предусмотрено наказание в вид лишения свободы на срок до пяти лет.