Россия выиграла у Словении в отборочном матче ЧМ-2022 в Сочи
Россия обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022 в Сочи. Игра прошла в субботу, 27 марта. Матч окончился со счетом 2:1.
Россия обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022 в Сочи. Игра прошла в субботу, 27 марта. Матч окончился со счетом 2:1. Это вторая игра отборочного турнира.
В первом тайме дважды отличился Артем Дзюба. После этого в российские ворота гол забил словенский полузащитник Йосип Иличич.
Напомним, первый матч россияне сыграли с командой Мальты, он закончился со счетом 3:1 в пользу сборной РФ. Соперниками сборной по группе Н являются Словакия и Кипр.