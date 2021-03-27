Россия выиграла у Словении в отборочном матче ЧМ-2022 в Сочи

Россия обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022 в Сочи. Игра прошла в субботу, 27 марта. Матч окончился со счетом 2:1.

Россия обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022 в Сочи. Игра прошла в субботу, 27 марта. Матч окончился со счетом 2:1. Это вторая игра отборочного турнира.

В первом тайме дважды отличился Артем Дзюба. После этого в российские ворота гол забил словенский полузащитник Йосип Иличич.

Напомним, первый матч россияне сыграли с командой Мальты, он закончился со счетом 3:1 в пользу сборной РФ. Соперниками сборной по группе Н являются Словакия и Кипр.