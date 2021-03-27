Москвич подобрал на улице полмиллиона рублей и стал подозреваемым в краже
Житель Москвы нашел на улице полмиллиона рублей. Ранее их потерял другой житель столицы. Возбуждено уголовное дело о краже.
Житель Москвы нашел на улице полмиллиона рублей и забрал их. Ранее их потерял другой житель столицы. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает
В середине марта 60-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что выронил из кармана 525 тысяч рублей, выбрасывая мусор. Вернувшись в свой офис, он обнаружил пропажу и стал просматривать записи с камер наблюдения. На них мужчина увидел, что незнакомый человек поднял его деньги и ушел.
Личность подозреваемого устанавливается.