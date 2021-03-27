Мошенники придумали новую схему обмана пользователей BlaBlaCar

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей сервиса BlaBlaCar. Чтобы не нарваться на мошенников, надо следовать элементарным правилам безопасности сервиса.

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей сервиса BlaBlaCar,РИА Новости.

Одна пользовательница сервиса нашла водителя через BlaBlaCar, чтобы передать посылку в другой город. Он попросил аванс, и девушка перевела ему 1400 рублей. Мужчина сказал, что это много, но предложил вернуть сдачу не на карту, а через BlaBlaCar. Затем он прислал ссылку с логотипом приложения, где нужно ввести данные карты и код CVV. Девушка не стала этого делать.

Эксперты подтвердили, что это была попытка похитить средства с банковской карты клиента. Во-первых, условия пользования BlaBlaCar запрещают водителю просить аванс. Во-вторых, сервис может вернуть сбор за услуги только в случае отмены поездки по вине водителя. Это делается в самом приложении, без перехода по ссылкам на сторонние сайты.

Если мошенник получит данные и коды карты, то это позволит списать все имеющиеся на ней деньги.

По словам главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, эта мошенническая схема появилась несколько месяцев назад, и при ней сам сервис не взламывают. Злоумышленники создают отдельную страницу в интернете, чаще всего с похожим дизайном и именем сайта. Именно на него перенаправляется жертва.

Как заявил директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров, если следовать элементарным правилам безопасности сервиса, то вероятность быть обманутыми мошенниками исключена. Нельзя совершать предоплату поездки, предоставлять попутчикам платежные данные и обсуждать детали поездки в других мессенджерах. Кроме того, через сервис BlaBlaCar запрещено передавать посылки.