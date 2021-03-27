В Пронске легковушка врезалась в столб и опрокинулась

В субботу, 27 марта, около 4:30 в Пронске Lada Largus врезалась в опору линии электропередачи. Автомобиль, ехавший в сторону Рязани, выскочил на обочину на улице Старо-Стрелецкой, врезался в электроопору и опрокинулся. Об этом
Известно, что из машины водитель выбрался самостоятельно. Проезжающие водители пытались помочь автомобилю встать на колеса. Позднее машину увезли на эвакуаторе.
«Рано утром я торопился в Новомичуринск, но не смог проехать мимо, — рассказал очевидец происшествия. — Видимо, вода, стекающая с полей на дорогу, и стала причиной этой аварии. Утром на этом месте была огромная лужа».
Днем ремонтники убрали нависшую над проезжей частью электроопору, а пронские дорожники отвели воду. Однако, по словам местных жителей, через два часа дорога снова была под водой.
Видео с места ДТП