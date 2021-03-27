\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
Вск, 28
Пнд, 29
ЦБ USD 75.76 -0.41 27/03
ЦБ EUR 89.26 -0.72 27/03
Нал. USD 75.40 / 76.70 13:24
Нал. EUR 89.00 / 90.20 16:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
3 533
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
10 032
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
23 марта 16:54
9 475
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
5 820
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Крупнейшая экологическая акция «Час Земли» пройдет 27 марта
В субботу, 27 марта, во всем мире пройдет экологическая акция «Час Земли». Ровно в 20:30 по местному времени на один час отключится подсветка знаменитых архитектурных сооружений — Колизея, Эйфелевой башни, московского Кремля, Сиднейской оперы и многих других.

В субботу, 27 марта, во всем мире пройдет экологическая акция «Час Земли». Ровно в 20:30 по местному времени на один час отключится подсветка знаменитых архитектурных сооружений — Колизея, Эйфелевой башни, московского Кремля, Сиднейской оперы и многих других, сообщает ТАСС.

Мероприятие проводит Всемирный фонд дикой природы. Цель акции — привлечь внимание к экологическим проблемам планеты. О присоединении к акции уже заявили многие государства, крупные бизнесы, общественные организации, заповедники и нацпарки.

Организаторы отмечают, что в настоящее время «Час Земли» — это самая массовая экологическая акция в мире. Ежегодно в ней принимают участие около 2 млрд человек почти в 190 странах. WWF указывает, что действия носят символический характер и не направлены на экономию электроэнергии.

В Москве 27 марта будет отключена архитектурно-художественная подсветка более 2 тыс. объектов. В их числе Кремль, Государственный исторический музей, ГУМ и ЦУМ, «Манеж», Большой театр, Храм Христа Спасителя, стадион «Лужники», а также постройки в 13 парках.