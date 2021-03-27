Крупнейшая экологическая акция «Час Земли» пройдет 27 марта

В субботу, 27 марта, во всем мире пройдет экологическая акция «Час Земли». Ровно в 20:30 по местному времени на один час отключится подсветка знаменитых архитектурных сооружений — Колизея, Эйфелевой башни, московского Кремля, Сиднейской оперы и многих других.

В субботу, 27 марта, во всем мире пройдет экологическая акция «Час Земли». Ровно в 20:30 по местному времени на один час отключится подсветка знаменитых архитектурных сооружений — Колизея, Эйфелевой башни, московского Кремля, Сиднейской оперы и многих других, сообщает ТАСС.

Мероприятие проводит Всемирный фонд дикой природы. Цель акции — привлечь внимание к экологическим проблемам планеты. О присоединении к акции уже заявили многие государства, крупные бизнесы, общественные организации, заповедники и нацпарки.

Организаторы отмечают, что в настоящее время «Час Земли» — это самая массовая экологическая акция в мире. Ежегодно в ней принимают участие около 2 млрд человек почти в 190 странах. WWF указывает, что действия носят символический характер и не направлены на экономию электроэнергии.

В Москве 27 марта будет отключена архитектурно-художественная подсветка более 2 тыс. объектов. В их числе Кремль, Государственный исторический музей, ГУМ и ЦУМ, «Манеж», Большой театр, Храм Христа Спасителя, стадион «Лужники», а также постройки в 13 парках.