В субботу в Рязанской области потеплеет до +9 градусов

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 27 марта, в Рязанской области потеплеет. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков., ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем +4, +9 градусов.