В Рязанской области ограничат движение грузовиков

Ограничение планируется ввести по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. По дорогам смогут передвигаться грузовики с предельно допустимой нагрузкой шесть тонн на ось.

С 8 апреля по 7 мая 2021 года в Рязанской области ограничат движение грузовиков. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Ограничение планируется ввести по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. По дорогам смогут передвигаться грузовики с предельно допустимой нагрузкой шесть тонн на ось.