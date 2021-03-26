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В Рязанской области ограничат движение грузовиков
Ограничение планируется ввести по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. По дорогам смогут передвигаться грузовики с предельно допустимой нагрузкой шесть тонн на ось.

С 8 апреля по 7 мая 2021 года в Рязанской области ограничат движение грузовиков. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Ограничение планируется ввести по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. По дорогам смогут передвигаться грузовики с предельно допустимой нагрузкой шесть тонн на ось.