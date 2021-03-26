В Рязани угнали «семерку»

В полицию обратился 52-летний мужчина, проживающий на улице Зубковой. Он сообщил о пропаже машины. Рязанец рассказал, что около 18 часов припарковал автомобиль около дома, а на следующее утро на оставленном месте увидел другую машину.

В Рязани раскрыли кражу «семерки». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 52-летний мужчина, проживающий на улице Зубковой. Он сообщил о пропаже машины. Рязанец рассказал, что около 18 часов припарковал автомобиль около дома, а на следующее утро на оставленном месте увидел другую машину.

Полиция получила описание автомобиля и начала поиск.

Машину удалось найти на улице Полевой.

Полиция изъяла отпечатки пальцев с «семерки» и выяснила, что следы принадлежат 20-летнему рязанцу, которого раньше судили за оборот наркотиков.

Злоумышленника разыскали и нашли.

По предварительной информации, около 2 часов ночи молодой человек увидел «семерку» на улице города и решил покататься.

«Злоумышленник забрался в салон и сумел завести автомобиль. Однако поездка оказалось недолгой, поскольку в баке быстро кончился бензин. Тогда молодой человек оставил машину и скрылся», — отметили в полиции.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.