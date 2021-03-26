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В Рязани раскрыли ОПГ наркоторговцев
В отношении них возбудили 51 уголовное дело по части 2 статьи 210, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1, части 3 статьи 30, пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК. Дела соединили в одно производство, материалы передали в суд.

В Рязани раскрыли членов преступной группировки наркоторговцев. Они продавали «синтетику» через «закладки».

Перед судом предстанет 21 человек, в том числе две супружеские пары, сообщили в полиции. В 2019 — 2020 сотрудники УМВД и УФСБ задержали 13 мужчин и 8 женщин, проживавших в Рязани, а также в Рязанской, Нижегородской и Владимирской областях.

Отмечается, что троих обвиняемых ранее судили за кражи и незаконный оборот наркотиков. В квартирах и машинах подозреваемых, в тайниках обнаружили 6 кг 700 гр «синтетики».

В отношении них возбудили 51 уголовное дело по части 2 статьи 210, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1, части 3 статьи 30, пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК. Дела соединили в одно производство, материалы передали в суд.