В Рязани арестовали фуру

Известно, что с декабря 2018 года мужчина не платил налоги и не оплачивал штрафы за нарушения ПДД. Его долг составил почти миллион рублей.

У рязанца арестовали фуру. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Известно, что с декабря 2018 года мужчина не платил налоги и не оплачивал штрафы за нарушения ПДД. Его долг составил почти миллион рублей.

Чтобы принудить рязанца к погашению долга, приставы наложили арест на его МАЗ-54329, предварительно оценив его в сто тысяч рублей. Фуру оставили должнику на хранение, пользоваться ей мужчине нельзя.