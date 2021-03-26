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В Москве погиб музыкант Александр Липницкий
В четверг, 25 марта, погиб журналист и бывший музыкант рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Об этом музыкальный критик Артемий Троицкий сообщил в Facebook.

В четверг, 25 марта, погиб журналист и бывший музыкант рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Об этом музыкальный критик Артемий Троицкий сообщил в Facebook.

Липницкому было 68 лет. Он утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе.

«Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет», — написал Троицкий.

Липницкий родился в 1952 году в Москве. Окончил факультет журналистики Московского госуниверситета и с 1975 года стал печататься в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году познакомился Борисом Гребенщиковым и стал гастролировать с группой «Аквариум».

В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком организовал рок-группу «Звуки Му», где был бас-гитаристом. В разное время вел телепрограммы о музыке.