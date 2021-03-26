В мэрии прокомментировали ДТП загоревшимся в Песочне троллейбусом

Троллейбус загорелся из-за короткого замыкания, случившегося после того, как с контактной сети слетела штанга. Возгорание локализовали, троллейбус отправили на ремонт.

УРТ проведет проверку из-за троллейбуса, который загорелся в пятницу, 26 марта, в Песочне. Об этом сообщили в мэрии.

Троллейбус загорелся из-за короткого замыкания, случившегося после того, как с контактной сети слетела штанга.

Возгорание локализовали, троллейбус отправили на ремонт. Управление рязанского троллейбуса проведет проверку по факту произошедшего.

Ранее с места происшествия появилось видео.